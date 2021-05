Trampolissimo startet Ende Juli

Einen echten Lichtblick für Kinder und Jugendliche bietet das Programm der Sommerakademie 2021 in der Alten Gerberei St. Johann – und das in brandneuem Look.



St. Johann | Endlich wieder Trampolissimo. Ab 26. Juli warten vielfältige Workshops verschiedenster Kunst- und Kultursparten auf junge Kreative von 5 bis 16 Jahren. Ob beim Beatboxing, Roboter bauen, Graffiti sprayen oder HipHop Tanzen – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Kreative Entfaltungsmöglichkeiten

Das beliebte Theaterspielen, Papierdrachen basteln und mit viel Farbe künstlerisch aktiv sein, steht ebenfalls wieder auf dem Programm. Ganz neu können Instrumente gebaut, akrobatische Zirkuslektionen erlernt und sogar ein eigenes Hörspiel produziert werden. Die insgesamt zehn verschiedenen Workshops in gewohnt bester Qualität halten viele Überraschungen bereit. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, die Hauptsache sind Spaß und Neugier auf das kreative Tun sowie Mut zum Experimentieren.

Neue Website

Neben den zahlreichen neuen Kursangeboten gibt es auch organisatorische Neuheiten: mit der Umbenennung des Veranstalters in „youngstar“ bietet nun die Website www.youngstar.at alle Programminformationen, Hinweise zu den jeweils geltenden Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sowie ein Online-Ticketing.

Bild: Trampolissimo – die Kindersommerakadmie plant auch für diesen Sommer ein umfangreiches Programm. Foto: Trampolissimo