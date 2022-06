Trachtler feiern in St. Johann

75 Jahre und kein bisschen leise – zum Jubiläum lädt die „Edelraute“ zum Unterinntaler Trachtenverbandsfest nach St. Johann.



St. Johann | Als Fritz Löffler vor 75 Jahren die Schuhplattlergruppe „Edelraute“ ins Leben rief, hätte keiner geglaubt, dass ihre Leidenschaft die Plattler bis in die Niederlande und sogar nach Japan führt. Inzwischen hat der Verein 80 Mitglieder, davon sind 30 aktiv. Seit dem Vorjahr gibt es auch wieder eine Jugendgruppe mit inzwischen 25 Kindern und Jugendlichen.

Die Mitglieder der „Edelraute“, die zum Landestrachtenverband gehören, haben ein klares Motto auf ihre Fahnen geheftet: „Ziel war und ist es noch heute, neben dem Platteln und Tanzen altes Brauchtum aufrecht zu erhalten und zu pflegen.“

Das Brauchtum lebendig erhalten

Für die Edelraute heiße das nicht nur bei den klassischen „Tiroler Abenden“ mitzuwirken, sondern „hauptsächlich das Bewahren unseres Erbes durch das Tragen der bodenständigen Tracht, die Vorführung und Weitergabe der alten Tänze und Plattler, sowie die Pflege der intensiven Kameradschaft im Verein“, wie Vereinsobmann Josef Huter betont.

Zum Jubiläum richtet die „Edelraute“ am Wochenende das „Unterinntaler Trachtenverbandsfest“ aus. Über 30 Gruppen mit über 1.000 Trachtlern aus den Bezirken Kitzbühel, Kufstein und Schwaz werden erwartet. Höhepunkte des Festwochenendes sind neben dem großen Festumzug am Sonntag, auch die Kindervorführungen im Zelt am Samstag.



Programm:

➤ Freitag, 17. Juni: Die Landjugend lädt ab 20 Uhr zur Party „Trachtig Übernachtig“ (Festzelt Nothegger Parkplatz).

➤ Samstag, 18. Juni: Jugendtag: Um 11 Uhr marschieren die Nachwuchstrachtler durch das Dorf, am Nachmittag Plattler- und Tanzvorführungen im Zelt.

➤ Sonntag, 19. Juni: 9 Uhr Eintreffen der Abordnungen; 10 Uhr Festmesse vor der Kirche; 11.45 Uhr Aufstellung, Festumzug vom Neubauweg durch das Zentrum. Ab 12.30 Uhr wird im Zelt gefeiert. mak

Bild: Die Mitglieder des St. Johanner Trachtenvereins „Edelraute“ richten am Wochenende das „Unterinntaler Trachtenverbandsfest“ aus. Foto: Stockklausner