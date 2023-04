Tödlicher Verkehrsunfall in Oberndorf

Oberndorf | Am 11.04.2023, gegen 07:45 Uhr, ereignete sich auf der Pass-Thurn-Straße im Gemeindegebiet von Oberndorf in Tirol ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw, bei welchem der Pkw-Lenker, ein 86-jähriger Österreich, tödlich verletzt wurde.

Der 86-Jährige fuhr mit seinem Pkw auf der Josef-Hager-Straße in Richtung Kreuzungsbereich mit der Pass-Thurn-Straße und bog dort in Richtung St. Johann in die Bundesstraße ein. Zur selben Zeit lenkte ein 23-jähriger Österreicher einen Lkw samt Anhänger von St. Johann kommend auf der Pass-Thurn-Straße in Richtung Kitzbühel. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung und Auslenken nach links durch den Lkw-Lenker konnte dieser eine Kollision nicht verhindern und es kam zu einem rechtwinkligen Zusammenstoß mit dem Pkw im Bereich der Fahrertüre. Zwei unbeteiligte Zeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang. Sie bargen anschließend den 86-Jährigen aus dem Fahrzeug und führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch.

Trotz den durchgeführten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Zeugen als auch den Notarzt verstarb der 86-Jährige noch am Unfallort. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Der Verkehr im Bereich der Unfallstelle wurde vom Unfallzeitpunkt bis zu den Abschlussarbeiten um 09:30 Uhr wechselseitig angehalten.

Neben sechs Polizeistreifen der Polizeiinspektionen St. Johann i.T. und Kitzbühel standen noch die Rettung mit einem Rettungswagen, ein Notarztwagen, die Einsatzleitung der Rettung, die FFW Oberndorf i.T. mit 3 Fahrzeugen und 20 Mann, die FFW St. Johann/Tirol mit der Drehleiter, ein Kriseninterventions-Team mit 4 Personen und die Straßenmeisterei St. Johann im Einsatz.

PI St. Johann - Tel.: 059133 / 7208