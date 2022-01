Tödlicher Schiunfall in Hopfgarten

Hopfgarten | Am 03.1.2022, gegen 08:30 Uhr, ereignete sich im Schigebiet Wilder Kaiser im Gemeindegebiet von Hopfgarten ein tödlicher Schiunfall.

Eine 45-jährige deutsche Staatsangehörige fuhr mit ihren Schiern auf einer leicht kupierten, ca. 25 – 35 Grad steilen und rot markierten Piste talwärts. Die Schifahrerin fuhr in langsamen, kurzen Schwüngen am linken Pistenrand talwärts und kam dabei aus eigenem Verschulden zu Sturz. Auf der harten, leicht vereisten Piste rutschte sie anschließend ca. 200 m talwärts und prallte anschließend mit dem Kopf voraus gegen eine Pistenrandabsicherung. Dabei zog sich die Schifahrerin tödliche Verletzungen zu. Die verunglücke 45-Jährige wurde vom Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ geborgen und ins Tal geflogen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion sowie die Sicherstellung des beschädigten Schihelmes an.

Neben zwei Alpinpolizisten standen noch 5 Mann der Pistenrettung Hopfgarten, die Besatzung des Rettungshubschraubers sowie der Polizeihubschrauber im Einsatz.

