Tödlicher Paragleiterabsturz in Hopfgarten/Salvenberg

Hopfgarten | Am 21.02.2023 startete ein 38-jähriger deutscher Staatsangehöriger auf einer Höhe 1.800 Meter mit seinem Gleitschirm von der Hohen Salve, Gemeindegebiet Hopfgarten, und flog in Richtung Süden talwärts. Cirka auf halber Flugstrecke führte der Pilot einen sogenannten Spiralflug durch.



Aus bisher unbekannter Ursache konnte der Paragleitpilot den Spiralflug nicht mehr rechtzeitig beenden. Obwohl der Mann noch den Notschirm betätigen konnte, prallte er auf Höhe der Mittelstation massiv auf die Schipiste auf. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die alarmierte Pistenrettung und in weiterer Folge durch die Besatzung des Notarzthubschraubers verstarb der Verunglückte noch an der Absturzstelle.

