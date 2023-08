Tödlicher Arbeitsunfall mit Muldenkipper

Am 01.08.2023 gegen 09:25 Uhr war ein 43-jähriger Arbeiter in Fieberbrunn/Weißenstein auf einer Seehöhe von ca. 1.500 m damit beschäftigt mit einem Muldenkipper Material zu einem Zwischenlager zu transportieren.

Fieberbrunn | Aus unbekannter Ursache kam der Lenker mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte ca. 40 m sich mehrmals überschlagend in die Tiefe und kam auf dem dortigen Schotterweg zum Stillstand. Beim Absturz wurde der Arbeiter aus dem Führerhaus geschleudert und kam auf halber Strecke zum Liegen. Der 43-Jährige zog sich bei diesem Absturz so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Muldenkipper muss von einem Spezialkran geborgen werden.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion des Verunfallten an. Nach Abschluss der Ermittlungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet.

Neben der Polizei standen noch die FFW Fieberbrunn mit 35 Mann, ein Rettungsfahrzeug sowie der Rettungshubschrauber im Einsatz. PI Fieberbrunn