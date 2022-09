Tödlicher Alpinunfall in St. Johann

St. Johann | Am 5. September 2022 machte ein deutsches Ehepaar eine Wanderung zum Kitzbühler Horn. Auf einer Höhe von 1720 Metern gegen 10.53 Uhr verweilten der 75-jährige Mann und die 71-jährige Frau an einer Tafel. Aus unbekannter Ursache verlor die Frau das Gleichgewicht und stürzte nach hinten. Ihr hinter ihr stehender Gatte versuchte sie aufzufangen, kam jedoch selbst zu Sturz. Die 71-jährige stürzte über den abfallenden Steig hinaus und kam unterhalb im rutschigen und Gelände unbestimmten Grades verletzt zu liegen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen und in das Krankenhaus St. Johann geflogen.

Der 75-Jährige stürzte ebenfalls über den Steig hinaus und kam erst nach ca. 110 Metern in einer steilen Rinne zu liegen. Zeugen setzten einen Notruf ab. Ein zweiter Rettungshubschrauber flog zu dem Mann. Er erlag jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 75-Jährige wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Im Einsatz standen die Bergrettung St. Johann i.T., zwei Rettungshubschrauber, der Hubschrauber des Innenministeriums und die Alpinpolizei.

Zeugenaufruf: Nach Angaben mehrerer vor Ort befindlicher Personen, hatte ein Zeuge das ganze Unfallgeschehen bemerkt und nach dem er keine weiteren Hilfsmaßnahmen durchführen konnte, die Unfallstelle wieder verlassen. Dieser Zeuge bzw. Zeugen die das Unfallgeschehen bemerkt haben, werden ersucht sich bei der PI Kitzbühel (059133 7200) melden.

PI Kitzbühel - Tel. 059133/7200