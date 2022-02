Tiroler Museen vernetzen sich

Unterstützung für 170 Tiroler Museen sowie Fortbildungsangebote für die Mitarbeiter hat sich der Ende 2021 gegründete Verein TIMZUS zum Ziel gesetzt.



Innsbruck | „Das Kulturland Tirol hat mit rund 170 Museen eine bunte Museumslandschaft, auf die man zu Recht stolz sein kann. Der Verein TIMUS wird dazu beitragen, die vielfältige innovative Museumsarbeit in unserem Land verstärkt zu unterstützen und im Sinne intensiverer Vernetzung sichtbar zu machen“, freut sich Kulturlandesrätin Beate Palfrader über die Gründung des Vereins.

„Ein Großteil der Museen wird ehrenamtlich betrieben und befindet sich in ländlichen Regionen. Die Museen verfügen über eindrucksvolle Sammlungen und die vielfältigen Aufgaben werden oftmals durch kleine Teams erledigt – das kann sehr herausfordernd sein,“ weiß die Obfrau des Vereins und Vorsitzende des Vorstandes Christine Weirather, Leiterin des Stadtmuseums Hall.



Neben Weirather sitzen Lisa Noggler-Gürtler, Museum der Völker Schwaz, und Wido Sieberer, Museum Stadtarchiv Kitzbühel, als ihre Stellvertreter im Vorstand. „Die Themen sind genauso vielfältig wie die Museumsarbeit selbst und reichen vom Ausstellungsbetrieb über Öffentlichkeitsarbeit bis hin zum Sammlungsmanagement“, betonen sie. Der Verein will deshalb seine Unterstützung anbieten, indem er unter anderem Fortbildungen und Workshops für Museumsmitarbeiter organisiert.



Darüber hinaus sollen der Außenauftritt vor allem kleinerer Museen gestärkt sowie gemeinsame Vermittlungsaktivitäten initiiert werden. Aktuell sind bereits 30 Museen Mitglied des Vereins. „Ich wünsche dem Verein viel Erfolg und bin überzeugt, dass weitere Mitglieder bald folgen werden“, so die Landesrätin abschließend.

Bild: Der TIMUS-Vorstand stellt sich vor: Wido Sieberer, Christine Weirather und Lisa Noggler-Gürtler (von links). Foto: Land Tirol/Dorfmann