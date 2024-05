Tiroler Kaiserjäger im 1. Weltkrieg

Großes Interesse weckte der vom Kulturverein Kirchdorf organisierte Vortrag von Markus Arnold über die „Tiroler Kaiserjäger im 1. Weltkrieg“.



Kirchdorf | Für den bekannten Mediziner ist die Geschichte über die Tiroler Kaiserjäger und die k.k. Tiroler Standschützen seit vielen Jahren ein großes Hobby. Zu diesem Thema hat der Wissenschaftler über viele Jahre eine beachtliche private Sammlung für sich zusammengetragen. Mit seinem fachkundigen historischen Wissen schaffte er es, die Zuhörer in dem bis auf den letzten Platz gefüllten Saal im Metzgerhaus in seinen Bann zu ziehen. In beeindruckender Art und Weise berichtete er über die Kaiserjäger im 1. Weltkrieg, die Auswirkungen der damaligen Geschehnisse und das damit einhergehende Drama und Elend für die beteiligten Länder und deren Bevölkerung. Die darauffolgende Diskussion und der Wissensaustausch waren für die Zuhörer überaus wertvoll. gs

Bild: Kulturvereinsobfrau Maria Braito mit Markus und Erika Arnold, Hans Kalkschmid, Katharina Schwaiger und Bürgermeister Gerhard Obermüller (von links). Foto: Kulturverein Kirchdorf