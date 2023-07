Tiere brauchen wieder Ihre Hilfe

Der Tierschutzverein Kitzbühel sucht für drei, zwölf Wochen alten Katzenbabys ein liebevolles Zuhause mit Freigang. Abgegeben werden sie als Paar oder zu einem anderen Spielgefährten. Mehr Infos zu den Kätzchen gibt es beim Tierschutzverein Kitzbühel, Tel. 0664/8600636.

Kater in Kirchberg zugelaufen

In Kirchberg, Bereich Stöcklfeld, ist dieser kastrierte und zutrauliche Kater zugelaufen. Wem gehört er oder wer weiß wo er Zuhause ist? Hinweise bitte an den Tierschutzverein Kitzbühel 0664/8600636.

Gechipter Kater Luce wird vermisst

In Aurach, Bereich Oberaurach, wird schon seit Ende Mai der stattliche und sehr zutrauliche Kater Luce vermisst. Luce ist schön öfters „strawanzen“ gegangen und könnte deshalb ein paar Kilometer gewandert sein. Hat ihn vielleicht schon jemand aufgenommen oder ihn gesehen? Luce ist gechipt. Hinweise bitte an den Tierschutzverein Kitzbühel 0664/8600636.