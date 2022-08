Tiere brauchen Ihre Hilfe

Seit Sonntag den 31. Juli wird in Westendorf, Bereich Bichling, der schöne Kater Zeus vermisst. Er ist 1 Jahr alt, kastriert und nicht gechippt. Fellzeichnung: Bengal-Mischling. Bitte schauen Sie auch in Garagen, Kellern und Schuppen, und andere Plätze, besonders wenn diese nicht oft genutzt werden, nach. Informationen an: Tel. 0699/11 96 79 25. Bitte helfen Sie mit ihn zu finden, er wird sehr schmerzlich vermisst.



Zwei weiß/schwarze schöne Kater suchen ein gemeinsames Zuhause

Wir heißen Monti und Mogli, sind Brüder und werden im September zwei Jahre alt. Man sagt,wir können von Streicheleinheiten gar nicht genug bekommen. Leider hat sich bei unserem Frauli eine starke Allergie entwickelt. Darum suchen wir ein gemeinsames Zuhause mit Freigang. Natürlich sind wir kastriert und geimpft. Wer nimmt sie auf? Information erhalten Sie beim Tierschutzverein Kitzbühel, Tel. 0664/8600636.

Charly ist ein treuer Gefährte

Der achtjährige, lebenslustige und liebe Charly ist auf der Suche nach einem Zuhause, wo er einen Garten und ausgedehnte Spaziergänge genießen kann. Er ist der treueste und folgsamste Gefährte den man sich wünschen kann. Er bleibt auch ein paar Stunden alleine. Wer gibt Charly ein längst verdientes, dauerhaftes Zuhause? Infos: Tierschutzverein Kitzbühel, Tel. 0664/8600 636.