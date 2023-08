Tennis-Seitenblicke

Auch abseits des Center Court war einiges los. Der Sport lockte viele Stars ins Stadion und machte sie zu echten Kitzbühel-Fans.



Kitzbühel | Ehemalige Top-Sportler wie Skifaher Hans Knauss, Tennis-Lady Babsi Schett oder Fußball-Ikone Toni Polster fanden in der vergangenen Woche ebenso den Weg nach Kitzbühel wie Slalom-Ass Marco Schwarz, der gleich zum Tennisschläger griff und an der Seite von Dominik Thiem in einem Show-Match aufschlug.



Mit Radprofi Felix Gall durften die Turnier-Organisatoren den aktuell wohl am heißesten begehrten heimischen Sportler begrüßen. Nach seinem Triumph bei der Tour de France wird er von den Fans frenetisch bejubelt.



Für viele das größte Highlight aber war der Besuch von Schlagerstar Florian Silbereisen, der beim Tischtennis eine gute Figur machte und inzwischen bereits Stammgast in Kitzbühel ist. sh