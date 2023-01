Tanz der Farben in Fieberbrunn

Die heimische Künstlerin Andrea Schnederle-Wagner stellt derzeit in der Galerie im Zentrum ihre Werke zur Schau.



Fieberbrunn | Vielseitig, farben- und lebensfroh zeigen sich die Kunstwerke der in Linz geborenen, aber immer schon mit der Region Kitzbühel verbundenen und schon seit fast 30 Jahren in St. Johann wohnhaften Andrea Schnederle-Wagner. Vorwiegend in den Techniken Aquarell und Acryl komponiert sie ihre vielschichtigen Geschichten auf Leinwand.

Zum Titel ihrer Ausstellung „Tanz der Farben“ führt die Künstlerin aus Leidenschaft aus: „Was beinhaltet ein Tanz? Das Umsetzen von Gefühlen. Gefühle werden mittels verschiedener Schrittfolgen in Form gebracht, um sich damit selbst auszudrücken und mit anderen in Kommunikation zu treten“.



Das „in Kommunikation treten“ hebt Kulturausschuss Obmann Wolfgang Schwaiger in seiner Eröffnungsrede dann auch besonders hervor: „Das ist der zentrale Punkt und das beweist auch der heutige Tag: wenn man in der Lage ist, Menschen zu bewegen, nicht irgendwo im Internet Bilder zu betrachten, sondern hier vor Ort. Kein Bildschirm kann das ausdrücken, was ein Bild, vor dem man direkt steht, bewegen kann“.



Schwaiger weiter: „Die Eigenheit dieser kleinen Galerie ist ja, dass sie eine 24 Stunden Galerie in dem Sinn ist, als dass sie von außen betrachtet werden kann, wenn sie innen geschlossen ist“. Geöffnet ist sie zu den Geschäftszeiten des Regionsmarketing Pillerseetal, von außen ist sie wie gesagt jederzeit einsehbar – es lohnt sich. est

Bild: 1) Stadt in Flammen – farbgewaltige Werke von Andrea Schnederle-Wagner aktuell in der Galerie im Zentrum. 2) In der Galerie im Zentrum kann Kunst auch außerhalb der Öffnungszeiten bestaunt werden. 3) Der Fieberbrunner Kulturausschuss-Obmann Wolfgang Schwaiger war von den Arbeiten der Künstlerin Andrea Schnederle-Wagner begeistert. Fotos: Elisabeth Standl