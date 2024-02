TRAUDI feiert ersten Geburtstag

Erfahrungsaustausch unter Frauen – der TRAUDI Stammtisch war auch dieses Mal wieder ein voller Erfolg und lockte zahlreiche Teilnehmerinnen an.



St. Johann | Hinter dem Titel TRAUDI verbirgt sich ein Netzwerk für Frauen mit der Möglichkeit, Ideen und Wissen auszutauschen. Die Idee, die vor etwas mehr als einem Jahr mit dem ersten Stammtisch begann, hat sich inzwischen zu einem beliebten Treffpunkt für Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen entwickelt. Insgesamt sieben Veranstaltungen und 135 Teilnehmer später, lud Initiatorin Helene Stanger vergangene Woche zum Jubiläums-Stammtisch in die Homebase nach St. Johann.



Im Mitttelpunkt des Treffens stand diesmal der Mut zu beruflichen Veränderungen und die unterschiedlichen Erfahrungen der Teilnehmer. Als Keynote-Speakerin gab Marije Moors, die ehemalige Geschäftsführerin des St. Johanner Ortsmarketings, einen Einblick in ihren persönlichen Entscheidungsprozess. Nach 15 Jahren hatte sich die gebürtige Holländerin 2023 dazu entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzugehen. „Egal wie man sich entscheidet, ich finde, man sollte bewusst seinen Weg wählen, auch wenn es dafür oft viel Mut braucht“, findet Moors, die für ihre Courage von den anwesenden Frauen viel Applaus erhielt.



Noch bis spät in den Abend hinein wurde in lockerer Atmosphäre eifrig diskutiert und gemeinsam verschiedenene Standpunkte besprochen. sh

Bild: Marije Moors (links), Leo Hofinger (Homebase St. Johann) und Helene Stanger luden zum Erfahrungsaustausch nach St. Johann und viele Frauen waren wieder mit dabei. Foto: Huber

Daten & Fakten - Frauennetzwerk TRAUDI

Kitzbühel | Das Frauennetzwerk TRAUDI besteht seit mittlerweile etwas mehr als einem Jahr. Die bisherige Bilanz stellt bereits einen guten Auftakt dar: So stehen sieben erfolgreich durchgeführte Veranstaltungen mit rund 135 Teilnehmern zu Buche. Über die Schwerpunktthemen des Netzwerks wurden 12 Blogbeiträge verfasst. Durch die Vernetzung über TRAUDI entstanden darüberhinaus zwei weitere Projekte.

Die Idee zu TRAUDI wurde im Sommer 2022 geboren. Im Jänner 2023 ging die Netzwerk Homepage „traudi.tirol“ online. Im März vergangenen Jahres fand bei vollem Haus der erste der regelmäßigen Stammtische statt. Ziel von TRAUDI ist die Motivation von Frauen zur beruflichen Weiterentwicklung. In regelmäßigen Treffen werden Vorreiterinnen und weibliche Führungspersönlichkeiten im Bezirk Kitzbühel auf die Bühne geholt. KA