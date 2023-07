TC Oberndorf auf Erfolgskurs

Gleich drei Teams des Tennisclubs Sparkasse Oberndorf holten sich die Titel bei den diesjährigen Tiroler Mannschaftsmeisterschaften.



Oberndorf | So sicherte sich die zweite Mannschaft Herren 35+ mit Mannschaftsführer Franz Eibl am letzten Spieltag in einem packenden Finalspiel gegen den TC St. Johann den Meistertitel in der Bezirksliga 2 und spielt nächstes Jahr in der Bezirksliga 1.



Bereits im ersten Spieljahr wurde das neu formierte Team Herren 55+ um Mannschaftsführer Harald Jesacher Gruppensieger in der Bezirksliga 1 und konnte damit den Aufstieg in die Landesliga B fixieren.



Als unschlagbar erwies sich das Team Herren 60+ mit Obmann und Mannschaftsführer Ernst Hinterseer in der höchsten Spielklasse Landesliga A. Vier Siege mit 7:0 und zwei mit 6:1 ergaben die Höchstpunktezahl von 18:0 und damit eine deutliche Distanz zu den dahinter platzierten Mannschaften aus Kufstein und Innsbruck. Ernst Hinterseer, Mark Page, Ernst Huber, Albert Kinskofer, Franz Berger, Peter Gurschler und Hans Tscholl können somit als Tiroler Meister im September bei den Aufstiegsspielen in die Bundesliga teilnehmen.

Bild: Das Team Herren 55+ überzeugte bereits im ersten Spieljahr und steigt in die Landesliga B auf. Foto: TC Oberndorf