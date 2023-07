Symposiums des Tages der Hygiene

Im Rahmen des 10. Symposiums des Tages der Hygiene hielt Lucas Thummer, Leiter des Hygieneteams im BKH St. Johann, einen Vortrag zum „Infection Risk Scan“ kurz IRIS für das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

St. Johann | Das BKH St. Johann ist momentan erst das dritte Krankenhaus in Europa, das dieses Konzept umsetzt. IRIS ist ein wichtiges Instrument, um systemische und unter Umständen ursächliche Fehler im Hygienemanagement bzw. in der Infektionsprävention und dem Umgang damit zu identifizieren. Im Rahmen des Symposiums wurde dem Hygieneteam das Hygienezertifikat der WHO als Anerkennung für die Leistungen in der Krankenhaushygiene verliehen. Im Bild: Das Hygieneteam mit Lucas Thummer, Margret Kettner (seit Kurzem in Pension), Katharina Auckenthaler und Uwe Puchinger (v.l.). Foto: BKH St. Johann