Suche-nach-Pkw-Lenker-in-Going

Going | Polizeibeamte führten am 09.08.2021 gegen 21.15 Uhr Verkehrskontrollen in Going a w. K. durch, als ein Lenker mit einem Pkw die Anhaltezeichen missachtete. Die Polizisten fuhren dem Fahrzeug nach, der Lenker stellte den Pkw jedoch plötzlich auf einer Gemeindestraße ab und flüchtete in Richtung Aschauer Ache.

Auf Grund der starken Strömung und des hohen Wasserstandes konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann ins Wasser gestürzt war. Die Folge war eine Suchaktion bei der die Feuerwehren Going, St. Johann, Oberndorf und die Drohne der Feuerwehr Kufstein sowie die Wasserrettung Kitzbühel im Einsatz standen. Die Suchaktion wurde erfolglos gegen 2 Uhr nachts beendet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

