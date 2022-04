Suchaktion in St. Johann - Zeugenaufruf

St. Johann | Am frühen Abend des 13. 04. 2022 erstattete die Tochter einer 62-jährigen Österreicherin bei der Polizei in St. Johanndie Abgängigkeitsanzeige ihrer Mutter. Sie gab an, dass sich ihre Mutter am Abend mit deren Freundin verabredet hatte, sie aber nicht erreichbar war.

Bereits am Abend des Vortages konnte sie ihre Mutter telefonisch nicht mehr erreichen. Die Familienangehörigen suchten daraufhin selbständig nach der Frau und fanden ihren Personenkraftwagen am sogenannten Törfchen-Parkplatz im Bereich „Römerhof“ in St. Johann auf. Ihre Lieblingswanderroute sei von dort Richtung Schleierwasserfall. Das Mobiltelefon der 62-Jährigen war außer Betrieb.

Aufgrund der Angaben wurde eine Suchaktion unter Beteiligung von 18 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann, 29 Einsatzkräften der Bergrettungen St. Johann und Kitzbühel, drei Polizeistreifen und mit insgesamt 9 Suchhunden eingeleitet. Zudem wurde eine Drohne mit Wärmebildkamera und eine Drohne mit Scheinwerfer von der Freiwilligen Feuerwehr Kufstein hinzugezogen. Von den Suchmannschaften wurden sämtliche Fuß-/Spazierwege im Bereich des Auffindungsortes des Personenkraftwagens vorerst ergebnislos abgesucht. Die Suchaktion wurde um 23:30h unterbrochen und wird am 14.04.2022, ab 07:00h, fortgesetzt. Die Frau war mit einer schwarzen Kilimanjaro-Wanderhose (lang), knöchelhohe Wanderschuhe (blau, grün – eher dunkel), blaue Regenjacke bekleidet.

Die Polizei ersucht um zweckdienliche Hinweise zur abgängigen Frau und veröffentlicht mit Zustimmung der Tochter ein Foto der Abgängigen.

PI St. Johann - Tel.Nr.: 059133 / 7208