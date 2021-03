Suchaktion in Kirchberg iT.

Kirchberg | Am 09.03.2021 um 02:45 Uhr meldete ein 79-jähriger Mann aus Kirchberg i.T. über Notruf, dass seine gesundheitsbeeinträchtigte 79-jährige Ehefrau nur leicht bekleidet das Wohnhaus verlassen habe und in unbekannte Richtung gegangen sei. Die Polizeistreife suchte umgehend mit Unterstützung weiterer Polizeistreifen den Nahbereich des Hauses ab.



Gleichzeitig forderten sie die Bergrettung Kirchberg i.T., die Feuerwehr Kirchberg i.T sowie eine Polizeidiensthundeführerin zur Unterstützung an. Von der Polizei wurde um 03:30 Uhr in der Zentrale der FFW Kirchberg i.T. eine Einsatzzentrale eingerichtet. Gegen 03:40 Uhr konnte die Frau schlussendlich aufgefunden werden, nachdem sie direkt an der Einsatzzentrale vorbeiging. Die Frau war unversehrt und wohlauf. Sie konnte anschließend ihrem Ehemann übergeben werden.

Bei der Suchaktion waren neben den Polizeistreifen noch 3 Mann der FFW Kirchberg i.T., ein Mann der Bergrettung Kirchberg i.T. sowie eine Polizeidiensthundeführerin im Einsatz.

PI Kirchberg i.T. - Tel. 059133/7205