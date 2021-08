Sturz mit dem E-Bike in Kirchdorf

Kirchdorf | Am 07.08.2021 gegen 18:35 Uhr fuhr eine 24-jährige Deutsche mit ihrem E-Bike auf dem ostseitigen Achendamm-Radweg in Kirchdorf, wobei sie vermutlich durch einen Fahrfehler und ohne Fremdbeteiligung zu Sturz kam. Durch den Aufprall am Hinterkopf verlor die 24-Jährige das Bewusstsein und begann zu krampfen. Zufällig anwesende Passanten setzten den Notruf ab und leisteten Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde die Deutsche mit schweren Verletzungen im Schädelbereich in die Klinik Innsbruck geflogen.

