Sturz in die Jochberger Ache

Jochberg | In der Nacht zum 1. Jänner 2023 bogen zwei Österreicher im Alter von 18 und 20 Jahren, eine Österreicherin im Alter von 17 Jahren sowie ein 21-jähriger Usbeke in Jochberg auf dem Rückweg von einer Silvesterfeier von einem Weg falsch ab und gingen auf einen Abhang zu. Der 21-Jährige stürzte über den Abhang, der 20-Jährige konnte seinen Freund nicht mehr sehen, suchte ihn und stürzte ebenso über den Abhang, bzw. stürzten beide in der Folge in die Jochberger Ache.

Der 18-Jährige und die 17-Jährige konnten nicht mehr selbständig über den Abhang aufsteigen. Im Zuge einer Such- und Rettungsaktion unter Beteiligung der Wasserrettung, der Feuerwehren Jochberg und Aurach , der Bergrettung Jochberg sowie der Polizei wurden die Personen geborgen. Der 20-Jährige und der 21-Jährige wurden unbestimmten Grades verletzt. Die 17-Jährige und der 18-Jährige dürften nahezu unverletzt geblieben sein. Fotos: Bergrettung Jochberg

