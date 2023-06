Streif im Sommer talwärts golfen

Im Rahmen des Turniers „Golf the Streif“ wurde das Starthaus am Hahnenkamm für einen Tag zum Mekka des Golfsports.



Kitzbühel | Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich prominente Ski-, Tennis- und Fußballprofis sowie passionierte Golfer zum jährlichen Turnier der besonderen Art.



Das einzigartige Turnierformat über die legendäre Abfahrtsstrecke macht es einmal im Jahr möglich, auf der Streif zu golfen. Für Kenner des Formats und Golf-Begeisterte ein Pflichttermin, bei dem sich das Adrenalin der Streif mit der Präzision des Golfsports vereint.



Auch Sportstars golften entlang der Streif

Beginnend beim Starthaus galt es für die Vierer-Teams, zwölf Löcher entlang der Abfahrtsrennstrecke zu absolvieren. Der jeweils bestplatzierte Ball diente dabei als Referenz für den nächsten Schlag. Nach einer kurzen Einkehr auf der Seidlalm ging es über die anspruchsvolle Traverse bis ins Ziel.



Traditionellerweise eröffnete der Kitzbüheler Ski Club rund um Präsident Michael Huber als erster Flight das Turnier. Als besondere Ehrengäste waren einige Sportstars mit dabei. Darunter der deutsche Skifahrer Linus Straßer sowie Stephan Eberharter, seines Zeichens zweifacher Streif-Sieger, dessen Siegesfahrt kurz vor seinem Rücktritt 2004 mit einem Vorsprung von 1,21 Sekunden noch immer als die perfekte Abfahrt gilt.



Begleitet wurden die beiden von dem Kitzbüheler Lukas Hinterseer, ehemaliger Fußballspieler der österreichischen Nationalmannschaft und derzeit bei Hansa Rostock in der zweiten Bundesliga, sowie dem spanischen Tennisspieler Emilio Álvarez. Insgesamt gab es fünf Hole-in-One, eines davon durch Stephan Eberharter.



Das Golf Festival Kitzbühel 2024 findet von 23. bis 30. Juni statt. Am Donnerstag, 27. Juni 2024, steht „Golf the Streif“ wieder auf dem Programm. KA/ahoy