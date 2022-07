Strahlende Sieger bei Zuchtschau

Am Gut Hanneshof präsentierten sich bei der Zuchtschau West dreißig Ponys und Kleinpferde aus Tirol, Salzburg, Oberösterreich und Südtirol.



Erpfendorf | Fachkundig bewertet wurden die Pferdeschönheiten von Richterin Gabriele Mitnacht (Würzburg/Bayern) und Zuchtwartin Barbara Steinberger (Alland/NÖ). Großes Lob gab es für die perfekte Organisation und nach der Überreichung der Trophäen und Preise viele stolze Gewinner.

Südtirol stellt den Fohlenchampion

Im Fohlenchampionat ging der Titel an das Welsh A Hengstfohlen „King Justice“ von Martina Kaufmann, die extra aus Kastelruth (Südtirol) angereist war. Zweiter wurde das Miniaturhorse „Jainzenberg‘s Brooklyn by Blue Monty“ von Nici Nöstlinger aus Bad Ischl.

Den Titel „Jugendchampion“ (bestes Nachwuchs-Pony) sicherte sich in überlegener Manier die zweijährige Schimmelstute „Moonshineyarrow‘s Estelle“ von Züchter Mario Krepper aus Erpfendorf. Der einzige Champions-Titel, der im Bezirk Kitzbühel geblieben ist. Der Reserve-Titel ging an das Shetlandpony „Geri“, von Nicole Kiesler aus Ellmau.

Erfolge für Werner Anker aus Ebbs

Bei den Stuten ging der Titel an die erst dreijährige „HB Kimberly“ von Werner Anker aus Ebbs. Reservesiegerin wurde das Shetlandpony „Kellij v. Landzicht“ von Niki Nöstlinger aus Bad Ischl. Im Hengstchampionat kam keiner an den Ponys von Nicole Kiesler vorbei. Sie gewann mit dem schicken Minishettyhengst „Kevin v.d. Leyenhof“ und sicherte sich auch Rang zwei mit ihrem Reitpony „Champechano de Luxe“.



Im Endring wurde dann noch die dreijährige Welsh Pony Stute „HB Kimberly“ zur Tagessiegerin gekürt. Sie ist die erfolgreiche Nachzucht der zweifachen Bundessiegerin „KAI Chelesa“ und hat die Richterinnen begeistert. Und so ging auch der Titel, wie im letzten Jahr, an den Ebbser Werner Anker. Auf den Rang des Reserve-Tagessiegers schaffte es der Mini-Shetlandponyhengst „Kevin v.d. Leyenhof“ von Nicole Kiesler aus Ellmau. gs

Bild: Die beiden Tagessieger der Zuchtschau West mit Nicole Kiesler, Gabriele Mitnacht, Barbara Steinberger, Sylvia Unterrainer, Annalena und Mario Anker (v.l.). Foto: Krepper