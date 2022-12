Stimmiger Advent

Kitzbühel | Eigentlich wäre jetzt die „stille Zeit“, aber wie man weiß, ist oft das Gegenteil der Fall: Weihnachtsstress und Konsumrausch. Um dieser Hektik entgegenzuwirken und ein wenig vom Adventzauber zu verbreiten, leistet auch die Sport/Mittelschule Kitzbühel ihren Beitrag.



Schüler der Musikklassen 4b und 2b unter der Leitung der Klassenvorstände Walter Höckner und Werner Widemair traten und treten an den Freitagen in der Adventzeit am Kitzbüheler Weihnachtsmarkt auf, um auch für die richtige musikalische Umrahmung zu sorgen. Einheimische und Besucher können sich an den Auftritten der Kinder erfreuen. Passanten verweilen gerne, um zuzuhören und sich in Adventstimmung zu bringen. Natürlich ist alles, was so mühelos aussieht, mit umfangreichen Proben verbunden, aber die positiven Rückmeldungen der Weihnachtsmarktbesucher entschädigen die jungen Musikanten und sie haben umso mehr Freude am Singen.

Bilder: Klassenvorstand Walter Höckner und seiner Musikklasse 4b der Mittelschule Kitzbühel singen am Weihnachstmarkt in Kitzbühel. Foto: Privat