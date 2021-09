Stilvoll, lupenrein und hochkarätig

Schroll – seit 1969 funkelnder Inbegriff für höchste Goldschmiedekunst und feinstes Uhrmacherhandwerk in Kitzbühel. Die erste Adresse für erlesenen Schmuck, maßgefertigte Pretiosen und edle Zeitmesser.

Mehr als 50 Jahre Familientradition und Goldschmiedehandwerk in zweiter Generation, veredelt mit viel Herzblut für raffinierte Juwelierskunst, bilden die unverkennbaren Säulen des renommierten Kitzbüheler Unternehmens.

Als stilvolles Juwel für anspruchsvollen Schmuck und edle Uhren präsentiert sich das Geschäft in der Vorderstadt mit Marken von Weltruf – Chopard, Rolex, Tudor, Montblanc, Longines, Leo Wittwer, Niessing, Tamara Comolli, IsabelleFa.



Kitzbüheler Juwelen-Linie und Kitzbüheler Uhren-Kollektion als Hommage an die Heimatstadt

Herzstück des familiengeführten Traditionsbetriebes ist die einsehbare Werkstatt mit integriertem Atelier in der Hinterstadt. In liebevoller Kleinarbeit wird hier traditionelles Goldschmiede- und feinstes Uhrmacherhandwerk ausgeführt. Von der Umarbeitung bis zur Anfertigung von erlesenen Pretiosen, vom Uhrenkomplettservice bis zur Reparatur – im Hause Schroll zeugt jede Arbeit von vollendeter Handwerkskunst.



• Autorisierte Rolex und Tudor Werkstätte

• Anfertigung und Umarbeitung von Schmuckstücken

• Reparaturen von Uhren und Schmuck

• Batteriewechsel und Gravuren

• Verlobungs- und Eheringe

• Geschenke zur Taufe, Erstkommunion und zu besonderen Anlässen

• Kitzbühel Schmuck und Kitzbühel Uhren als exklusive Erinnerungsgeschenke an Kitzbühel-Aufenthalte

• Hochwertige Schreibgeräte und Lederaccessoires von Montblanc

• Garmin Sportuhren

• Hochwertige mechanische Uhren und exklusive Schmuckstücke www.schroll.cc

Bild: Seniorchef Josef Schroll, Yvonne und Christopher Schroll. Foto: Defrancesco