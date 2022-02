Stichwahl in St. Ulrich

St. Ulrich| Die St. Ulricher sind in zwei Wochen erneut zum Wahlgang aufgerufen. In einer Stichwahl treten Klaus Pirnbacher (39,14%) und Martin Mitterer (29,93%) gegeneinander an.

Klar ist hingegen die Verteilung der Mandate im Gemeinderat. Die Liste "Wir für St. Ulrich" mit Klaus Pirnbacher sicherte sich mit 7 Mandaten die absolute Mehrheit, während sich "Aufwind St. Ulrich a. P." von Martin Mitterer über drei Mandate freuen darf. Die "Liste Staffner - Nuaracher Demokraten" erzielte zwei Mandate, während "Gemeinsam für St. Ulrich" mit Vizebürgermeister Christoph Würtl sich mit einem Mandat zufrieden geben muss.

