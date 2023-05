Steuerungsgremium gegründet

Der Markenbildungsprozess nimmt erste formale Strukturen an.



Kitzbühel | Kitzbühel Tourismus geht bei der strategischen Destinationsentwicklung seit 2021 einen co-kreativen Weg. Unter Einbeziehung aller im Lebensraum Interessierten, sprich Einheimische, Zweitheimische, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen, wurde ein gemeinsames Zukunftsbild erarbeitet. In der letzten Sitzung wurde ein Steuerungsgremium als Formalstruktur initiiert. Zudem bilden die Erfolgsmuster die Grundlage der neuen Strategie von Kitzbühel Tourismus.

Markenbildungsprozess #wirsindKitzbühel

Über 70 Kitzbüheler aller Alters- und Berufsgruppen engagieren sich seit Initiierung des Markenbildungsprozesses 2021 durch Kitzbühel Tourismus ehrenamtlich auf Hochtouren, um konkrete Projekte im Rahmen des gemeinsam erarbeiteten Zukunftsbilds umzusetzen. Die fünf definierten Erfolgsmuster dabei sind: Outdoor Active, Culinary Delights, Workation, Inspiring Networks und New Premium. Die jeweiligen Arbeitsgruppenleiter haben in den letzten Monaten gemeinsam mit ihrem Team zahlreiche Ideen für Leuchtturmprojekte analysiert und erarbeitet. Im Leistungskern steht My preferred place for being – mit dem Ziel: Alle sollen es lieben, hier zu leben, dazu gehören Gäste, Mitarbeiter und natürlich auch die Kitzbüheler selbst.

Formales Steuerungsgremium

Im Rahmen des Markenbildungsprozesses wurde zusätzlich zu den bereits bestehenden Arbeitsgruppen ein formales Steuerungsgremium gegründet. Dieses hat den Auftrag, sich regelmäßig auszutauschen und die Fortführung bzw. Umsetzung der bestehenden Ideen aus den jeweiligen Erfolgsmustern zu forcieren.

Die rund 15 Teilnehmer, bestehend aus Arbeitsgruppenleitern, VertreterInnen der Stadt Kitzbühel, Vorständen der Bergbahn AG Kitzbühel, der Sparkasse Kitzbühel, des Vereins WIRtschaft Kitzbühel und von Kitzbühel Tourismus, Mitgliedern des Hotelvereins Kitzbühel, Geschäftsführer des Kitzbüheler Anzeigers und von Kitzbüheler Traditionsbetrieben sowie UnternehmerInnen, treffen sich alle sechs Wochen zu einem Update der bereits umgesetzten Quick Wins sowie zur Beurteilung und Diskussion möglicher Leuchtturmprojekte. Im Rahmen ihrer Filterfunktion prüfen sie, ob die Kriterien bei dem präsentierten Konzept erfüllt werden. Nach Empfehlung durch die Steuerungsgruppe wird das jeweilige Projekt, wahlweise intern oder in Zusammenarbeit mit Experten und Agenturen, inhaltlich mit allen notwendigen Details aufbereitet und anschließend dem entsprechenden Gremium vorgestellt.

Grundlage der touristischen Strategie

Besonders erwähnenswert und vor allem erstmalig ist, dass das erarbeitete Zukunftsbild aus dem Markenbildungsprozess die Grundlage für die neue Strategie von Kitzbühel Tourismus bildet. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Kitzbühel Tourismus, Thomas Zanolin, steht hinter diesem Procedere: „Der Markenbildungsprozess ist eine hervorragende Basis für die neue touristische Strategie, die gemeinsam mit dem Vorstand und dem Aufsichtsratsvorsitz erarbeitet worden ist und noch im Mai allen Aufsichtsräten präsentiert wird.“ Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus und Teil des Steuerungsgremiums, bedankt sich für die gute Zusammenarbeit: „Das Vertrauen und die Unterstützung des Vorstandes und Aufsichtsrates im Markenbildungsprozess ist keine Selbstverständlichkeit und freut uns daher umso mehr. Besonders, da die gemeinsam erarbeiteten Erfolgsmuster die Grundlage für die Strategiepräsentation bilden.“

Weitere Schritte

Durch die weiterhin stattfindenden Treffen kann die Fortführung sowie Umsetzung der Leuchtturmprojekte des Markenbildungsprozesses gewährleistet werden. Die ehrenamtlich engagierten Teilnehmenden sind bestrebt, das gemeinsam erarbeitete Zukunftsbild bestmöglich umzusetzen und Kitzbühel für alle noch attraktiver zu machen. Interessenten sind dabei jederzeit herzlich willkommen. Alle im Lebensraum Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg sind eingeladen, sich im Rahmen der Arbeitsgruppen an #wirsindKitzbühel zu beteiligen. Bei Interesse steht das Team rund um Projektleiterin Bettina Wiedmayr unter wirsind@kitzbuehel.com gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.



Alle Informationen zu dem von Kitzbühel Tourismus initiierten Markenbildungsprozess #wirsindKitzbühel finden Sie unter marke.kitzbuehel.com Werbung

Bild: Die Teilnehmer der Steuerungsgruppe bei der konstituierenden Sitzung. Foto: Kitzbühel Tourismus