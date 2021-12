Stefan Monitzer neuer Obmann

Die Stärkung des Netzwerks der Jungunternehmer und das Thema Regionalität sind die Schwerpunkte des neu gewählten Bezirksvorsitzenden der Jungen Wirtschaft.



Kitzbühel | Als Sohn einer Unternehmerfamilie weiß Stefan Monitzer, was Selbstständigkeit bedeutet. Der diplomierte Hotelfachmann ist seit 2018 im väterlichen Betrieb als gewerberechtlicher Geschäftsführer tätig. Im Jänner 2021 gründete Stefan Monitzer mit seinem Geschäftspartner Ralf Berner das Genusscatering Berner & Monitzer.



Stefan Monitzer liegen die Stärkung des Netzwerks der Jungunternehmer und das Thema der Regionalität besonders am Herzen. „Unsere Unternehmen schaffen und sichern Arbeitsplätze in den Regionen, wodurch Wertschöpfung entsteht, die zum Wohlstand des Standortes beiträgt. Gerade in Krisenzeiten ist es besonders wichtig, zusammenzuhalten und die heimische Wirtschaft zu unterstützen“, so Monitzer. „Durch die Vernetzung der Unternehmer im Bezirk ergeben sich wertvolle Synergie-Effekte und nachhaltige Kooperationen, die die regionale Wertschöpfung stärken.“



Durch Netzwerke will Monitzer den Austausch fördern und so den Weg für die Bündelung der Innovationen verschiedener Betriebe öffnen. „Die Kitzbüheler Jungunternehmer sind innovativ und ideenreich. Manchmal steht man als Selbstständiger vor Herausforderungen und Fragestellungen, die man leichter löst, wenn man sich mit anderen Unternehmern dazu austauschen kann. Unser Netzwerk ist für alle da: Neugründer, Betriebsübernehmer, Start-ups oder etablierte Jungunternehmer.“

Bild: Stefan Monitzer (links) und Peter Seiwald. Foto: Junge Wirtschaft