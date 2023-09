Startschuss für neue Leitung

Die Gemeinde Brixen beginnt mit der Errichtung einer neuen Hauptwasserleitung vom Hochbehälter Feuring bis hin zum Anschlusspunkt an die Kreuzung Winklweg und Feuringweg.



Brixen | Das Projekt ist für die Gemeinde von großer Bedeutung, da es um die Sicherstellung einer zuverlässigen Trinkwasserversorgung geht. Die bestehende Leitung sei bereits einige Jahrzehnte alt und verlaufe zum Teil überbaut innerhalb privater Grundstücke, informiert die Gemeinde Brixen.



„Da ein Großteil der Gemeinde über diese Leitung mit Trinkwasser versorgt wird, wäre eine Beschädigung ein ernsthaftes Problem und könnte zu massiven Engpässen führen. Daher ist es eine äußerst wichtige Entscheidung der Gemeinde, in den Bau einer neuen Hauptwasserleitung zu investieren“, erläutert Bürgermeister Andreas Brugger.



Nach Abschluss der beiden Bauphasen im Jahr 2023 und 2024 werde ein wichtiger Schritt zur Verbesserung und Absicherung der kommunalen Wasserversorgung erreicht sein. Das Projekt wird den Druck bis in die Randgebiete erheblich verbessern, durch die neuen Ringschlüsse und Verästelungen wird die Versorgung im gesamten Netz nachhaltig gesichert. Sollten punktuelle Leitungsschäden auftreten, können diese schneller und einfacher behoben werden.



Die Gemeinde Brixen stellt somit sicher, dass die Trinkwasserversorgung auch in Zukunft effizient und zuverlässig gewährleistet ist. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf bis zu eine Million Euro. KA

Bild: Stefan Stöckl, Vizebgm. Helmuth Hehenberger, Bgm. Andreas Brugger, LA Peter Seiwald, Soner Yildirin, Günter Kleineisen, Hubert Vorderegger, (von links). Foto: Gemeinde Brixen