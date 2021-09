„Start your engines“

Kommende Woche ist es wieder soweit: Vom 15. bis 18. September gehen die schönsten Oldtimer der Automobilgeschichte von der Hahnenkammstadt aus bei der 34. Kitzbüheler Alpenrallye auf große Fahrt. Highlight ist diesmal die Großglockner-Hochalpenstraße.



Kitzbühel | Von 15. bis 18. September heißt es in der Hahnenkammstadt wieder: „Ladies and Gentlemen, start your engines“. Über 160 Klassiker aus sechs Jahrzehnten gehen in Kitzbühel bei der 34. Alpenrallye an den Start: Vom ältesten Fahrzeug im Starterfeld, einem Bentley 3/4 “Mother Gun” aus 1925, der sich in guter Gesellschaft mit 17 anderen spektakulären Vorkriegsklassikern der 1920er und 30er Jahre befindet, über Coupés, Roadster und Limousinen der 50er und 60er Jahre bis hin zu Raritäten der 70er Jahre – die Alpenrallye ist wieder ein Querschnitt der Automobilbaukunst aus sechs Jahrzehnten – diesmal sind nicht weniger als 30 unterschiedliche Marken vertreten.

160 Klassiker – 25.000 Pferdestärken

Insgesamt 25.000 Pferdestärken nehmen die drei Tagesetappen mit fast 600 Kilometern über die schönsten Alpenstrecken in Angriff: vom bärenstarken Ferrari 365 GTB4 (Bj. 1970) mit 352 PS bis zum Tatra 57A Sport aus 1938 mit bescheidenden 20 PS unter der Haube – alle Teams nehmen die mit vielen Sonderprüfungen gespickte Strecke mit viel Ehrgeiz in Angriff. Natürlich zählt bei der Alpenrallye nicht Tempo, sondern Gleichmäßigkeit – Gefühl, Geschicklichkeit und gutes Teamwork zählen dabei mehr als ein nervöser Gasfuß.

Königsetappe zum Großglockner

Eingefleischte Oldtimerfans wissen: Mittwoch (13.30 bis 18 Uhr) und Donnerstag (8 bis 15 Uhr) können die Raritäten bei der “technischen Abnahme” auf dem Hahnenkammparkplatz ausgiebig bewundert werden. Erstmals auf die Strecke geht’s beim Prolog am Donnerstag, 16. September – ab 15 Uhr starten die 160 Veteranen zu einer Einstimmungsrunde durch das Brixental. – Höhepunkt der 34. Kitzbüheler Alpenrallye ist diesmal die Königsetappe mit der Großglockner-Hochalpenstraße am Freitag, 17. September, die den Rallyetross mitten in die raue Bergwelt der Hohen Tauern zum “Dach Österreichs”, dem Großglockner (3798 m) führt.



Mit einer Tiroler Runde am Samstag, 18. September, durch den Kaiserwinkl, Kufstein, Thiersee, Ellmau am Fuß des Wilden Kaisers und der traditionellen Zieleinfahrt mit Fahrzeugparade (14.30 Uhr) in der Kitzbüheler Altstadt wird die 34. Alpenrallye abgeschlossen.

Bild: Die Alpenrallye ist wieder ein Querschnitt der Automobilbaukunst aus sechs Jahrzehnten, diesmal sind 30 unterschiedliche Marken vertreten. Foto: Ritsch