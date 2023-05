Start-ups waren in Kitzbühel zu Gast

Österreichs größter Start-up-Wettbewerb, die #glaubandich-Challenge, gastierte auf Einladung der Sparkasse in der Gamsstadt. Sieben verschiedene Jungunternehmen ritterten um den Tirol-Sieg und den Einzug ins Bundesfinale.



Kitzbühel | Das Thema des Nachmittags „Smart Fashion, Sports and Lifestyle“ war passgenau auf Kitzbühel zugeschnitten. Rund um dieses Motto präsentierten sich sehr unterschiedliche Start-ups der Jury. Sie alle punkteten mit Kreativität und Unternehmergeist. Das machte die Entscheidung für die Jury mit Viktoria Veider-Walser (GF Kitzbühel Tourismus), Thomas Hechenberger (Vorstandsmitglied Sparkasse Kitzbühel), Martin Granig (Start-up-Beauftragter der JW Tirol) sowie Bernd Krainbucher von der Schneesportschule Zirbitzkogel nicht gerade einfacher.

Mit dem Fahrrad den Sieg eingefahren

Den Sieg holte an diesem Nachmittag das Wiener Start-up „Radish“ nach Hause. Florian Binder, Daniel Horak und Michael Mack siedeln sich damit in einem wichtigen Zukunftsmarkt an: dem Radfahren bzw. dem Radservice. „Der Fahrradkauf ist sehr einfach, aber die Reparatur ist oft ein Spießrutenlauf. Das Start-up löst ein echtes Problem und kann auch gut skalieren“, erläutert Krainbucher die Motive der Jury für die endgültige Entscheidung. Sportlich waren auch die anderen Teilnehmer auf der K3-Bühne unterwegs, z.B. Nadine Schratzberger mit ihrem nachhaltigen Outdoor-Modelabel „Montreet“. Tim Nöhrer setzt mit „Ride your Art“ auf Balance-Boards mit künstlerischem Mehrwert.



Eine spannende Nische haben Lukas Peherstorfer und Raphael Blasi von „tomorrow golf“ für sich entdeckt: umweltfreundliche Golfbälle. Mona Heiss vom nachhaltigen Lingerie-Label „Under the Hours“ sorgte mit ihren Designs für Aufsehen. Sie bestehen zum Teil aus innovativen Stoffen wie Orangen- oder Milchsatin, die aus Abfallprodukten der Lebensmittelindustrie gewonnen werden. Das Start-up „t7 Berlin“ ist ebenfalls in der Modebranche tätig. Larissa Pitkevich präsentierte dabei Strickkleidung aus dem 3D-Drucker. Durch die moderne Technologie soll die Produktion praktisch abfallfrei von Statten gehen. Abschließend stellten Desiree Schier und Daniel Kopeinik ihr Start-up „Wependio“ vor – eine soziale Plattform für Reisen.

Kitzbühel-Ticket ins Finale

Mit seinem Sieg in Kitzbühel errang das Team von „Radish“ neben dem Einzug ins Finale ein Preisgeld von 1.000 Euro sowie zwei Jahreslizenzen für „wise up“, die Weiterbildungsplattform der WKO. Als Zuckerl winkte zudem ein Package für das Hike & Fly Event in Kitzbühel. Florian Binder meinte zu seinem Erfolg: „Es freut uns, dass das Boom-Thema Radfahren als Sieger hervorgegangen ist.“ Elisabeth Galehr

Bild: Florian Binder von „Radish“ (vorne) entschied die #glaubandich-Challenge für sich. Die Jury hatte sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Foto: Galehr