Starnacht der Musikkapelle St. Johann

St. Johann | Die „Starnacht der Musikkapelle“ wurde aufgrund des schelchten Wetters verschoben. Sie findet jetzt am Freitag, 16. September, statt.

Beginnend um 19 Uhr und nach dem Konzert unterhält die „Koasa Combo“ an der MusigBar. Ab 20 Uhr dürfen sich die Besucher auf hochkarätige musikalische Gäste freuen: Gail Anderson, Johannes Puchleitner und Peter Wallner sowie „The Kittens“. Weiters auf Barbara Fischer, Linda Polak, Ingrid Reischl-Wimmer und Steve G. Murdock. Sie alle werden gemeinsam mit der Musikkapelle St. Johann unter Leitung von Kapellmeister Hermann Ortner auf der Bühne des St. Johanner Hauptplatzes für tolle Stimmung sorgen. Der Eintritt ist frei.

Blasmusik trifft Schlager

So heißt das Motto des letzten Sommerkonzertes der Musikkapelle St. Johann. Am Freitag, 23. September, ab 19 Uhr startet DJ Otto an der MusigBar. Ab 20 Uhr sorgen Markus Wolfahrt, Leadsänger der legendären Gruppe „Die Klostertaler“ und die Musikkapelle St. Johann anlässlich des 40. Jubiläums-Knödelfestes gemeinsam am St. Johanner Hauptplatz für tolle Stimmung. Eintritt frei.

Bild: Johannes Puchleitner, Gail Anderson und Markus Wolfart sorgten für beste Stimmung am Hauptplatz in St. Johann. Fotos: Veranstalter