Starkes Zeichen für Frauen gesetzt

Unter der Schirmherrschaft von Olympiasiegerin Kate Allen wurde im Legendenpark ein Baum als Symbol gegen Gewalt an Frauen gepflanzt.



Kitzbühel | 20 Prozent der über 15-jährigen Frauen und Mädchen machen in Österreich unfreiwillige Erfahrung mit körperlicher und psychischer Gewalt. In einem Land, welches nicht von Krieg, Flucht oder Hungersnot gezeichnet ist. Trotzdem gibt es diese Gewalt, hinter verschlossenen Türen, nie erwähnt und nie erzählt.



Symbol gegen Gewalt an Frauen gesetzt

Schülerinnen des Aufbaulehrganges der BFW Wörgl setzten gemeinsam mit ihrer Professorin Christina Ritter und der Unterstützung des Triathlonvereins Kitzbühel und des ASVÖ mit der Pflanzung eines Baumes im Legendenpark ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Eine Holztafel, die den Grund der Bepflanzung angibt, wurde vor das Bäumchen gestellt.



Gemeinsam mit ihnen taten dies die HBLA Ursprung, die HBLA Bruck an der Mur und der Verein #starkGemacht in Vorarlberg in insgesamt 160 Gemeinden. So wurde am 21. Oktober zeitgleich in allen Bezirkshauptstädten der Bundesländer Tirol, Salzburg, Steiermark, Burgenland und Vorarlberg jeweils ein Baum unter der Schirmherrschaft einer österreichischen Sportlerin gepflanzt. Der ASVÖ organisierte die Teilnahme der Sportlerinnen.



Nachdenkliche und besinnliche Stimmung

Während der Pflanzungsfeier im Legendenpark lauschten die zahlreichen Besucher andächtig den Worten der Schirmherrin und Triathlon Olympiasiegerin Kate Allen: „Als Frau und Mutter eines Sohnes, ist mir das Thema ein sehr wichtiges Anliegen. Ich möchte dazu beitragen, dass eine neue Generation heranwächst, für die der gewaltfreie Umgang mit Frauen eine Selbstverständlichkeit ist.“ Wichtig ist der Sportlerin, dass dieser Gedanke bereits zu Hause in der Familie gelebt wird.



Organisatorin Christina Ritter zum Hintergrund der Pflanzung: „Das Bäumchen soll die Stärke symbolisieren, die wir Frauen gegenüber diesem Thema haben. Es soll gegen jeden Sturm, der aufkommt standhaft sein. Nach langer Vorbereitungszeit ist die zeitgleiche Umsetzung in so vielen Gemeinden ein sehr emotionaler Moment für uns.“ KA/ahoy

Bild: Triathlon-Olympiasiegerin Kate Allen (2. v. r.) pflanzte das Bäumchen mit zwei Schülerinnen des Aufbaulehrganges der BFW Wörgl. Foto: Hoyer