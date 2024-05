Starke Wintersportler im Bezirk

Der ÖSV-Kader für die kommende Saison umfasst insgesamt 235 Herren und 138 Damen in elf Sportarten – darunter auch 21 Athleten aus dem Bezirk Kitzbühel.



Kitzbühel | Vor allem in den Disziplinen Skispringen und Biathlon ist die Region stark vertreten. So schaffte Biathletin Anna Gandler zum ersten Mal den Sprung ins Nationalteam, dem auch Ski-Ass Manuel Feller und Ski-Freestylerin Avital Carroll angehören. Mit Skispringer Stephan Embacher, den Biathleten Lisa Hauser und Patrick Jakob, Skibergsteiger Andreas Mayer sowie der Paraski-Athletin Eva-Maria Jöchl sind weitere Sportler top gesetzt.



„Unser Ziel ist es, in allen Sparten so aufgestellt zu sein, dass wir dort auch erfolgreich sein können. Wenn ich mir die einzelnen Kaderlisten und die dazugehörigen Trainerteams anschaue, dann sieht man, dass wir in allen Disziplinen gute Voraussetzungen haben, um in der kommenden Saison vorne mitmischen zu können – und genau darum geht es“, freut sich Mario Stecher, der seit 1. Mai offiziell als neuer ÖSV-Sportdirektor im Amt ist.



Heimische Sportler im ÖSV-Kader

Ski Alpin: Manuel Feller (Nationalteam), Valentina Rings-Wanner (B-Kader).

Skispringen: Stephan Embacher (A-Kader), Marco Wörgötter (B-Kader), Nikolaus Humml (C-Kader).

Nordische Kombination: Maximilian Vorderegger (C-Kader).

Langlaufen: Katharina Brudermann (B-Kader).

Biathlon: Anna Gandler (Nationalteam), Lisa Hauser, Patrick Jakob (A-Kader), Lara Wagner, Felix Leitner, Maximilian Prosser (B-Kader), Lena Pinter, Simon Grasberger, Andreas Hechenberger, Matthias Prosser (C-Kader).

Ski Freestyle: Avital Carroll (Nationalteam).

Skibergsteigen: Andreas Mayer (A-Kader), Emma Albrecht (B-Kader).

Paraski: Eva-Maria Jöchl (A-Kader). sh

Bild: Anna Gandler wurde nach ihrer erfolgreichen Saison 2023/24 in den Nationalkader aufgenommen. Vor Kurzem wurde sie als beliebteste „Nordische Sportlerin“ des Jahres ausgezeichnet. Foto: Spiess Foto Tirol