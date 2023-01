Stadt wird über Nacht blitzsauber

500 Arbeitsstunden, verteilt auf 35 Mann an drei Tagen: Das ist die Bilanz des Stadtbauhofes, der hinter den Kulissen des Skispektakels für ein sauberes Stadtzentrum sorgt.



Kitzbühel | „Dieses Jahr waren es außergewöhnlich viele Leute und besonders viel Schnee, der pünktlich zum Beginn der Aufräumarbeiten kam“, erklärt Michael Steixner, der seit drei Jahren Leiter des Stadtbauhofes ist.

45.000 Besucher allein am Samstag bedeutete für die Männer einen Großeinsatz. Wegen des starken Schneefalls musste der Müll von den Straßen und öffentlichen Plätzen der Kitzbüheler Innenstadt größtenteils händisch beseitigt werden, weil die Kehrmaschinen bei Schnee verstopfen. Um 3 Uhr in der Früh rückte die Schneeräumung aus, trennte den Müll vom Schnee und verlieferte den Schnee auf die Deponie. Um 5 Uhr kamen die Aufräumtrupps dazu, die mit Radladern, Last- und Müllwagen die Vorder-und Hinterstadt, die Hahnenkammstraße und die Klostergasse bis spätestens 10 Uhr von jeglichen Spuren des Feierns befreiten. Steixner: „Eine große Erleichterung waren die Pfandbecher an den Ständen. Das war merklich weniger Müll und hat super funktioniert.“

Auf das Skispektakel folgt der Winterdienst

Sonntagnachmittag, nach getaner Arbeit, brachten dann alle gemeinsam bei Würstl und Bier im Stadtpark – die Einladung der Bergrettung Jochberg hat seit vielen Jahren Tradition – das Hahnekammwochenende hinter sich.Wohl wissend, dass am selben Abend noch der alltägliche Winterdienst auf sie wartete. „Wir machen das gerne und freuen uns, wenn eine tolle Stimmung in der Stadt ist. Dafür sind wir da und davon haben wir schließlich alle etwas. Das ist das Besondere an Kitzbühel“, betont Steixner, der sich bei allen Mitarbeitern für ihren zuverlässigen und engagierten Einsatz bedankt. Carla Luthardt

Bild: In den Nachtstunden wird fleißig gearbeitet: Die Männer des Stadtbauhofes bringen die Innenstadt wieder auf Hochglanz. Foto: Steixner