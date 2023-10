Staatsmeister der Berufe gekürt

Bei den jüngsten Staatsmeisterschaften der Berufe räumte Tirol – unter starker Beteiligung aus dem Bezirk – ordentlich ab.



Hopfgarten, Wels | Die besten Jungfachkräfte Österreichs in elf Berufen wurden bei den AustrianSkills am vergangenen Wochenende ermittelt. Tirol sicherte sich dabei sechs Medaillen. Im Teamberuf Gartengestaltung setzten sich mit Thomas Sojer und Benedikt Laiminger (beide von „Der Gärtner Laiminger“ in Hopfgarten) zwei Landsleute durch. In der Chemielabortechnik holte das Bundesland mit Stefan Moser und Benjamin Merkl – beide sind bei Novartis in Kundl beschäftigt – Gold und Silber. Bei den Spenglern sicherte sich Tirol Silber durch Jakob Gratl und Bronze durch Linus Aschauer – das Duo ist für die Spenglerei Peer in Steinach tätig. Bronze holte sich auch Aram Theodor Arakelian (HTL Bau und Design in Innsbruck) bei den Grafikdesignern.



Die Sieger lösten die Tickets für die Berufs-WM 2024 im französischen Lyon bzw. die EM 2025 in Dänemark. KA

Bild: Gold für Thomas Sojer und Benedikt Laiminiger. Foto: SkillsAustria/Wieser