St. Johanner Vermieter „im Glück“

Der Tourismusverband Kitzbüheler Alpen St. Johann will für seine Gäste Glücksmomente schaffen und sich als „Glücksregion“ positionieren. Dafür macht er das Glück auch für die Vermieter erlebbar.



St. Johann | „Unser Herzensanliegen ist es, Menschen glücklich zu machen. Das gelingt uns dann besonders gut, wenn wir selbst glücklich sind.“ – So lautet der Leitspruch der Tourismusregion Kitzbüheler Alpen St. Johann. Damit diese Aussage keine leere Hülle bleibt, sondern mit Leben gefüllt wird, veranstaltete der Verband eine Schulung mit dem Achtsamkeits-Profi Kai Romhardt aus Berlin. Mit ihm begaben sich 25 Teilnehmer aus unterschiedlichen Tourismusbetrieben der Region auf eine aufschlussreiche und entspannende Reise in Richtung „Achtsamkeit“ und „Glück“.



Im Fokus standen dabei vor allem das persönliche Glück und kleine Übungen für den Alltag. Einen Tag zuvor standen für die Mitarbeiter des Verbandes Meditationen und Übungen mit Kai Romhardt auf dem Programm.



„Mit diesem Vortrag wollen wir unsere Vermieter noch mehr in unsere Reise ins Glück involvieren und aufzeigen, dass man nur dann anderen Glücksmomente bescheren kann, wenn man selbst glücklich ist“, erklärt TVB-Geschäftsführer Gernot Riedel. Daher seien auch in Zukunft weitere Veranstaltungen, Vorträge etc. zu den Themen „Glück” und „Achtsamkeit“ geplant. „Unser Ziel ist es, den Höher-Weiter-Schneller-Wettbewerb hinter uns zu lassen und weitere wichtige Schritte für die Zukunft zu setzen“, erklärt Gernot Riedel die außergewöhnliche Herangehensweise des St. Johanner Verbandes.



Diese sanfte Positionierung zeige sich auch in neuen Veranstaltungsformaten, wie etwa „Mein Yapadu-Summi“ (16. - 19. Juni), bei dem Glück, Körper, Geist und Gesundheit im Fokus stehen. Mit Felix Gottwald, Sinah Diepold und Marcel Clementi, aber auch Elisabeth Klöbl, Claudia Salcher, Daniela Larcher und Lisa Shelton nehmen prominente und regionale Speaker und Teacher daran teil.

Bild: Glücksmomente schaffte Kai Romhardt für die Vermieter der Region in einem speziellen Glücks- u. Achtbarkeits-Workshop. Foto: TVB Kitzbüheler Alpen St. Johann