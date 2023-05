St. Johanner Chöre erfolgreich

Mit dem Prädikat „Ausgezeichnet“ wurden zwei gemischte Klassenchöre der MS1 und MS2 St. Johann beim Wertungssingen im SZentrum in Schwaz von der Jury bewertet.



St. Johann | Dieser Erfolg freut nicht nur die engagierten Chorleiterinnen Linda Polak und Andrea Mitterer, sondern auch die beiden Mittelschul-Direktoren Martin Kofler und Klaus Wechselberger.

Insgesamt 83 Kinder- und Jugendchöre aus Nord- und Südtirol nahmen am 25. Tiroler Landesjugendsingen teil. In der Altersklasse von zehn bis 14 Jahren stellten 19 Mädchen und sechs Buben der 1D-Klasse aus der Mittelschule 1 St. Johann ihr großes musikalisches Können unter Beweis. Chorleiterin Linda Polak hatte mit ihnen für diesen Wettbewerb das Volkslied „In der schean Fruahjahrszeit“ sowie die Wahllieder „Zwei kleine Wölfe“, „Dobru noc“ und „O Buenos Dias“ einstudiert.

Nominierung für das Bundesjugendsingen

Für ihren perfekten Gesangsauftritt wurden die jungen Talente nicht nur mit einer Auszeichnung belohnt, sondern von der Jury als einer von fünf Tiroler Chören auch für die Teilnahme am Bundesjugendsingen nominiert.

Ebenfalls sehr erfolgreich lief es für die Klasse 1d+ der Mittelschule 2 unter der Leitung von Andrea Mitterer. Der Klassenchor trat mit dem Volkslied „Bauernmadl“, dem von Werner Reidinger aus Scheffau eigens für diesen Wettbewerb komponierten Lied „Magnificat-Rapodie“ und den Stücken „Bitte warten!“ sowie „Everybody loves Saturday night“ an. Für ihre gelungene Aufführung durften sich die 17 Mädchen und sechs Buben ebenfalls über eine Auszeichnung freuen. Beim großen Festakt im Congress Innsbruck wurden die Diplome überreicht und dabei durfte der Klassenchor 1d+ die „Magnificat-Rapodie“ nochmals präsentieren. Zudem wurde Andrea Mitterer als Gastchorleiterin zum Österreichischen Bundesjugendsingen nach Kärnten eingeladen. Dieses größte Kinder- und Jugendchorfestival Europas geht vom 26. bis 29. Juni in Klagenfurt über die Bühne. gs

Bild: 1) Großer Jubel bei den Schülern der Klasse 1d der MS1 St. Johann mit Direktor Martin Kofler, Catherine Fuschlberger und Chorleiterin Linda Polak. 2) Ebenfalls Grund zur Freude hatte die Klasse 1d+ der MS2 St. Johann mit Chorleiterin Andrea Mitterer. Fotos: MS 1 St. Johann