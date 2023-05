St. Johann wird gesunde.region

St. Johann positioniert sich als gesunde.region und möchte mit einem gebündelten Gesundheitsangebot bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen punkten.



St. Johann | Die Region St. Johann will „Gesundheit als Lebensgefühl“ zu ihrem Markenzeichen machen. Seit 2021 arbeiten Tourismusverband und Ortsmarketing dafür eng mit der Tirol Werbung sowie der Agrarmarketing und Standortagentur Tirol zusammen. Letzte Woche wurden die ersten Ergebnisse präsentiert und damit gleichzeitig der Auftakt für die praktische Umsetzung der gesunden.region gefeiert.



„Unser Ziel ist es, die Menschen, die in St. Johann wohnen, arbeiten oder Urlaub machen für das Thema Gesundheit zu sensibilisieren und konkrete Angebote zu schaffen“, so Dunja Ascari vom Ortsmarketing. „Im Vergleich zu anderen Regionen gibt es in St. Johann besonders viele Anbieter im Gesundheitsbereich und mit dem Krankenhaus St. Johann auch einen kompetenten Partner“, erklärt sie weiter.

Dass man in St. Johann damit nicht nur den Nerv der Zeit, sondern vor allem auch das Interesse in der Bevölkerung geweckt hat, wurde im Penzinghof mehr als deutlich. „Die Veranstaltung hat gezeigt, dass alle wichtigen Player, die wir für das Projekt brauchen, motiviert und bereit sind. Wenn es uns jetzt noch gelingt, das ganze Angebot so zu bündeln, dass etwas großes Ganzes daraus entsteht, dann sind wir mehr als zufrieden“, sind sich Dunja Ascari und TVB-Geschäftsführer Gernot Riedel einig.



Konkret geht es den beiden darum, in den nächsten Monaten ein fertiges Paket zu schnüren, das Hoteliers an ihre Gäste direkt weitergeben können, ohne selbst etwas entwickeln zu müssen. Den Einheimischen sollen die Angebote aber ebenso zur Verfügung stehen. „Eigentlich sind die St. Johannerinnen und St. Johanner sowie die umliegende Bevölkerung unsere Hauptzielgruppe“, so Ascari.

Neben dem Schnüren von Angeboten geht es vor allem darum, das sensible Thema Gesundheit werbewirksam in Szene zu setzen. „Mit der Präsentation der Studie ging letzte Woche zwar ein großes Kapitel zu Ende, aber die Hauptarbeit für uns beginnt erst jetzt“, wissen die Marketing-Experten. Einen ersten großen Meilenstein auf dem Weg zur gesunden.region hat man bereits geplant. So findet von 15. bis 18. Juni der zweite „Yapadu Summit“ statt.

Gesundheit als touristischer Megatrend

Der Schwerpunkt der Gesundheits-Kampagne soll dann im Herbst über die Bühne gehen. Insgesamt zehn lokale Dienstleister sind bereits mit im Boot. Bei entsprechendem Erfolg könnte die Region aber bald zur ganzjährigen Gesundheitsdestination ausgebaut werden.

Die Unterstützung der wichtigsten touristischen Entscheidungsträger in Tirol ist St. Johann dabei sicher. „Gesundheitsvorsorge und das eigene Wohlbefinden sind zwei Megatrends, die uns in den nächsten Jahren noch sehr viel beschäftigen werden“, betont etwa Marcus Hofer, Geschäftsführer Standortagentur Tirol. Und Gernot Riedel ergänzt: „Der Begriff Gesundheit ist breit gefächert und gibt uns viele Möglichkeiten, die Region zu präsentieren. Wir haben zwar keine natürlichen Heilvorkommen im klassischen Sinn, aber wir können mit unserer Bergwelt, einer intakten Natur, sauberer Luft und tollen Outdoorsport-Möglichkeiten punkten.“ fit

Bild: Nach zwei Jahren intensiver Arbeit präsentierten die Projektverantwortlichen vergangene Woche die Ergebnisse der Gesundheitsstudie und boten erste Ausblicke, wie diese in den kommenden Wochen umgesetzt werden. Foto: Gabriel Marques