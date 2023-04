Sprungbrett in die Arbeitswelt

Seit die Lebenshilfe vor vier Jahren das Restaurant im Hallenbad übernommen hat, haben die Teilnehmer hier viel dazu gelernt. Im Naturtalent in der Aquarena versorgen Menschen mit und ohne Behinderungen die Badegäste – ohne Ruhetag.



Kitzbühel | Hier trainieren die Teilnehmer neue Aufgaben: Zwiebel schneiden, einen Cappuccino mit schönem Milchschaum zubereiten, mit mehreren Tellern zum Tisch gehen und vieles mehr. „Alle arbeiten motiviert mit. Sie sehen, was zu tun ist, räumen ab oder legen Besteck nach, wenn es nötig ist“, erklärt Leiterin Julia Gussnig. „Vor allem aber brauchen sie immer weniger Anleitung. Sie machen sich untereinander aus, wer den Boden wischt, den Müll runterbringt oder die frische Wäsche einräumt.“



Die Stammgäste schätzen den guten Service. Das Land Tirol zeichnet das Projekt jetzt als „Berufsvorbereitung“ aus. Seither machen alle Teilnehmer auch Praktika in anderen Betrieben und sollen nach fünf Jahren einen Arbeitsplatz haben. „Die Lebenshilfe begleitet Menschen mit Behinderungen, damit sie ein möglichst selbstbestimmtes, barrierefreies und erfülltes Leben führen können“, beschreibt Geschäftsführer Georg Willeit den Auftrag.



„Durch die Berufsvorbereitung in der Aquarena eröffnen sich für die Teilnehmer neue Möglichkeiten, am Arbeitsleben teilzuhaben!“ KA



Bild: Im Restaurant kennen die Mitarbeiter jeden Handgriff. Foto: Lebenshilfe/Lechner