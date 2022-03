Spring Games in Kitzbühel

Zur Belebung des Spätwinters werden heuer erstmals die Kitzbühel Spring Games ausgerufen. Ein junges, innovatives Format, welches jährlich zwischen Mitte März und Mitte April stattfinden soll. Von Buckelpisten-Contests über Bag Jumps und Water Slide Contests steht dabei vor allem eines im Vordergrund: Spaß und Lebensfreude auf zwei Brettern.



Kitzbühel | Bei der neuen Veranstaltungsreihe in Kooperation von Kitzbühel Tourismus, der Bergbahn AG Kitzbühel und element3 messen sich Teilnehmer jeden Alters in verschiedensten, ungewöhnlichen Disziplinen. Jede Woche steht dabei ein anderes Können im Fokus – von Buckelpisten Sessions über Bag Jumps und Water Slide Contests soll vor allem eines nicht zu kurz kommen: der Spaß an perfekten Frühjahrsbedingungen am Berg.



Kitzbühel Tourismus Geschäftsführerin Dr. Viktoria Veider-Walser freut sich auf das neue Format: „Die Kitzbühel Spring Games stellen eine kreative, sportliche Veranstaltungsreihe dar, die vor allem das jüngere Zielpublikum anspricht und somit großes Potenzial für die Zukunft aufweist.“

Action am Berg und im Tal

Den Auftakt der neuen Veranstaltungsreihe bildet Bumps and Jumps von 18. bis 20. März. Bei Buckelpisten-Camps und Airbag-Action haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an ihren Buckelpisten-Skills und an ihrer Airtime zu feilen, bevor am Samstag um 10 Uhr der Contest stattfindet. Wer sich nicht gleich selbst über die Buckelpiste traut, ist herzlich willkommen, vorbeizuschauen und die Sport-Begeisterten anzufeuern. Beim Wedelcontest Spring Swing am 26. März wird die Buckelpiste in den schönsten Retro-Ski-Pullovern und -Outfits erobert.



Am 2. April findet bereits zum dritten Mal die Kitzbühel Extreme - 80’s Spring Party statt. Den Höhepunkt stellt erneut der Pool-Slide-Contest dar, bei dem die Jury entweder durch originelle 80’s-Styles oder Freestyle-Skills überzeugt werden kann.

Den Abschluss der Kitzbühel Spring Games bildet am 16. April das Ski- und Golfturnier Masters of the Swing. Beim Kombinationswettbewerb gilt es, zwei Riesentorlauf-Durchgänge zu meistern, bevor neun Löcher am Golfplatz Eichenheim warten.

Bilder: Pool-Slide-Contest und Kombinationsbewerbe (Riesentorlauf und Golf), bei den Kitzbühel Spring Games steht der Spaß an oberster Stelle. Fotos: e3MediaHouse