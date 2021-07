Sport Etz: Alles unter einem Dach

Top-Marken und ein sicheres Gespür für die aktuellen Trends treffen auf viel Fachwissen, ehrliche Beratung sowie umfassendes Service. Sport Etz ist der Spezialist für Sport, Mode & Schuhe in Kitzbühel und Umgebung.



Drei Kernkompetenzen, acht Standorte, ein Unternehmen: Herzstück des renommierten und mittlerweile in dritter Generation geführten Familienunternehmens ist das Stammhaus und zugleich die Firmenzentrale in der Bichlstraße nahe dem Jochberger Tor. 1886 wurde hier eine Schuhwerkstatt mit Lederwarenhandel von Josef Werner begründet, heute stehen auf drei Ebenen mehr als 1.000 Quadratmeter modernste Verkaufsfläche mit hochwertigen Herren-, Damen-, Kinder- und Schuhmoden sowie erstklassigen Sport-Equipments samt Zubehör zur Verfügung.

Das Unternehmen hat sich über die Jahrzehnte laufend weiterentwickelt und beachtlich vergrößert: An sieben weiteren Standorten in Kitzbühel, Kirchberg sowie in der nahen Umgebung wartet man mit einer speziell auf die jeweiligen Kundenwünsche abgestimmten Auswahl auf.

Führender Sportausrüster in Kitzbühel und Umgebung

Golf und Tennis, E-Bike und Outdoor, Running und Bergsport: Seit nahezu 50 Jahren zählt der zertifizierte Sport -2000-Ski-Profi zu den führenden Sportausrüstern der Gamsstadt und darf sich darüber hinaus über die begehrte Auszeichnung „Sport Leading Company“ freuen.

In Sachen Mode und Schuhe finden sich bei Sport Etz die Must-Haves der Saison sowie perfekte Outfits für jeden Anlass und jeden Geschmack.



Die Änderungschneiderei zählt zu den besonderen Serviceleistungen des Hauses, auf die generell großer Wert gelegt wird: vom kompetenten Bike- und Ski-Service bis zum perfekt angepassten Golfschläger. Weil die Zufriedenheit der Kunden für Sport Etz seit jeher an oberster Stelle steht. www.etz.at

Bilder: Lucas und Alexander Etz führen das renommierte Kitzbüheler Familienunternehmen in dritter Generation. Das Stammhaus in der Bichlstraße.