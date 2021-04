Spatenstich in Jochberg gesetzt

Eigentum zu leistbaren Preisen ist im Bezirk Kitzbühel rar. Durch die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Jochberg startet die Neue Heimat Tirol die Erschließung eines neuen Wohngebiets am Guxerbichl. In einem ersten Abschnitt ist die Errichtung von zwölf Eigentumswohnungen vorgesehen.



Jochberg | Bürgermeister Günter Resch ergänzt: „Die Erschließung des neuen Wohngebiets am Guxerbichl ist der Auftakt für eine umfassende Wohnungsoffensive, von der vor allem die Einheimischen profitieren sollen. Insgesamt sind in drei Baustufen 36 hochwertige und trotzdem erschwingliche Wohnungen vorgesehen. Ein weiteres Projekt mit 23 Mietwohnungen am Siedlungsweg ist in Vorbereitung.“

Tiroler Baustil angepasste Holzfassade

Die Pläne für das aktuelle Bauvorhaben stammen vom Zillertaler Architekten Günther Gasteiger, der bereits zahlreiche Projekte für die NHT konzipiert hat. Sein Markenzeichen sind dabei die an den Tiroler Baustil angepassten Holzfassaden mit modernem Flachdach. Die Häuser bestechen dabei durch die ihre besonders hohe Energieeffizienz. Hohe Fenster, tiefe Balkone sowie die standardmäßige Fußbodenheizung sorgen zusätzlich für eine hohe Wohnqualität. Sämtliche Wohnungen sind mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung ausgestattet. Der Wärmebedarf wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe abgedeckt. Die Tiefgarage bietet Platz für 17 Abstellplätze.



Unterdessen laufen bereits die Vorbereitungen und Ausschreibungen für den nächsten Bauabschnitt. Gleich nach der Fertigstellung und Schlüsselübergabe vor dem Sommer 2022 sollen die Arbeiten starten.

Bild: Spatenstich am Guxerbichl mit (v.l.) Architekt Günther Gasteiger, NHT-Geschäftsführer Hannes Gschwentner, Bürgermeister Günter Resch, Gemeindevorständin Sandra Markl und Swietelsky-Geschäftsführer Martin Schwaiger. Foto: NHT