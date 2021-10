Spatenstich für neuen Wohnbau

Die WE und die Marktgemeinde Fieberbrunn verbindet eine jahrzehntelange sehr gute Zusammenarbeit. Das aktuelle Projekt Neumoos wird nach den Plänen von Baumeister Florian Hinterholzer errichtet.



Fieberbrunn | Die Gemeinde stellte das Grundstück zu Förderungskonditionen zur Verfügung, es entstehen 18 geförderte Mietkaufwohnungen, und zwar in einem ausgewogenen Mix aus 2-, 3- und 4-Zimmer-Einheiten. Das Modell Mietkauf vereint die Mietförderung des Landes Tirol mit der Möglichkeit, die gemietete Wohneinheit später unter Übernahme der Förderungsmittel kostengünstig erwerben zu können. Die WE hat dieses Modell in Tirol im Laufe der Jahre entscheidend mitentwickelt und konnte zahlreichen Familien helfen, Eigentum zu schaffen. Der Baubeginn hat mit einer Grundsteinlegung am 21. Oktober stattgefunden, die Vergabe der Wohnungen obliegt der Marktgemeinde. Die Übergabe soll Mitte 2023 stattfinden. Foto: WE