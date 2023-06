Spatenstich für Zubau gesetzt

Freudentag bei der St. Johanner Feuerwehr: Nach langer Vorbereitung fiel vergangene Woche der Startschuss für den Ausbau des Zeughauses. Auf rund 750 Quadratmeter entstehen u.a. Garagen, Waschbereiche sowie Seminarräume.



St. Johann | St. Johanns Feuerwehrkommandant Michael Schenk und seinem Stellvertreter Toni Rieser stand die Freude in die Gesichter geschrieben, als letzte Woche der Spatenstich für den Zubau des Feuerwehrhauses gesetzt wurde. Mit dabei auch Bgm. Stefan Seiwald und sein Vize Peter Wallner.



Bereits seit drei Jahren wälzen die St. Johanner Florianijünger Pläne für den Ausbau des bestehenden Gebäudes, das im Laufe der Jahre für die rund 100 Mitglieder zu klein geworden war. Bereits vor zwei Jahren stimmte auch der Gemeinderat dem Ausbau zu.



Anfang März wurde mit den Vorarbeiten gestartet. Entstehen wird ein neuer Trakt mit rund 750 Quadratmetern Fläche, der parallel zur Fußgängerunterführung verläuft. Im Erdgeschoß wird eine Fahrzeughalle mit zwei Doppelboxen sowie einer Waschbox Platz finden. Darüber wird ein neuer Jugendraum errichtet, außerdem kommt im Dachgeschoß ein neuer Seminarraum für 120 Personen. Im Keller entstehen Lagermöglichkeiten. Auch die Schlauchwaschanlage, eine Schmutzschleuse sowie ein Bekleidungsraum sind geplant. Eingebaut werden auch neue Toiletten und Duschen.



Wie Kommandant Michael Schenk ausführte, wird der Altbestand, der Anfang der 1990er-Jahre errichtet wurde mit Ausnahme des Schlauchturms kaum verändert.



Im Schlauchturm wird Aufzug eingebaut

„Dort haben wir die einzige Möglichkeit, ohne massive bauliche Veränderungen einen Aufzug einzubauen, mit dem alle Stockwerke mit einem Lift zu erreichen sind“, klärte der Feuerwehrchef im Rahmen des Spatenstichs auf. Auch das Thema Energie wird beim Neubau groß geschrieben – auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage errichtet.



Rund 3,7 Millionen Euro werden in den, von der St. Johanner Firma Hanel geplanten, Neubau investiert. 165.000 Euro davon stammen aus der Kameradschaftskassa der Feuerwehr. Rund 2,5 Millionen steuert die Gemeinde bei, eine Million Euro fließt an Förderungen seitens des Landes. Mit der Fertigstellung wird im April 2024 gerechnet. Margret Klausner

Bild: BFK-Stellv. Andreas Schroll, Christian Draxl, St.Johanns FF-Kommandant Michael Schenk, Bgm. Stefan Seiwald, Arnold Petutschnig (Hanel), Carlo Chiavistrelli (Hanel), Kom.-Stellv. Toni Rieser, Vize-Bgm. Peter Wallner (v.l.). Foto: Klausner