Spaß und Action beim Goas Race

Die Kirchberger WinterChallenge war auch heuer wieder für alle Teilnehmer ein Erlebnis.



Kirchberg | Am Wochenende stand in Kirchberg wieder das „Speascht Goas Race“ am Kirchberger Gaisberg am Programm. Gestartet werden darf dabei nur im Team. Dieses besteht aus einem Bergläufer, einem Skitourengeher und einem Rodler. Neben einer Speedwertung für Damen, Herren und Mixed-Teams, gibt es auch eine eigene Wertung für Familien und einer Mittelzeit.



Insgesamt 90 Starter waren bei der Winter-Challenge mit dabei und kämpften nicht nur gegen den Berg, sondern auch gegen die warmen Temperaturen. Sogar die Rodler kamen bei den Bedingungen ordentlich ins Schwitzen. Organisator Peter Horngacher zieht dennoch zufrieden Bilanz. „Es hat alles super geklappt und alle Teilnehmer sind unfallfrei ins Ziel gekommen. Wir freuen uns, dass wir auch heuer wieder viele Familien bei unserem Rennen begrüßen konnten und sind schon jetzt top motiviert für 2025.“



Der Sieg bei den Herren ging an die „Brixental Connection“ (Gerhard Wechselberger, Julian Salcher, Florian Türk), die Damen-Wertung entschied das Team „SchoKo“ (Eva Schroll, Stefanie Ehrensberger, Elisabeth Fuchs) für sich und in der Mixed-Kategorie war die „Brixental Connection Trainingsgruppe After-Party“ (Flo Doucha, Christine Feller, Michael Geisler) am schnellsten. sh

Bild: Anna Oberlechner vom Team „Freunde wie eine Familie“ zeigte als Schlussläuferin vollen Einsatz und brachte ihre Familie sicher ins Ziel. Foto: Köck