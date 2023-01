Spannende Rennen in Kirchberg

Die Sieger werden in fünf Trabrennen, beim Trabreiten und einem Norikerfahren ermittelt.



Kirchberg | Der 1. Brixentaler Trabrennverein Kirchberg in Tirol veranstaltet heuer sein beliebtes Pferderennen wieder bei Flutlicht auf Schnee bei Nacht.

Dieses Jahr findet die Veranstaltung bereits im Jänner und zwar am Freitag, den 27. Jänner ab 19 Uhr statt. Erleben Sie wieder Pferdesport auf höchstem Niveau auf der Trabrennbahn Frangl in Kirchberg.



Unter zirka 70 Flutlichtstrahlern werden in fünf Trabrennen, einem Trabreiten sowie einem Norikerfahren die Sieger in spannenden Rennen ermittelt. Traberfahrer aus den verschiedensten Regionen Österreichs sowie Deutschlands messen sich auf der 650 Meter langen Trabrennbahn. Eine ideale Harmonie zwischen Fahrer und Pferd ist dazu natürlich Voraussetzung.



Im geheizten Festzelt mit Live-Musik wird sowohl für das leibliche Wohl aller Pferdeliebhaber als auch für musikalische Unterhaltung durch „die Falkensteiner“ (ab 20 Uhr) bestens gesorgt.

Eintritt: € 7,- (Kinder bis 14 Jahre frei).

Machen Sie den Renntag noch aufregender: Spielen Sie TOTO und setzen Sie auf das richtige Pferd. Der 1. Brixentaler Trabrennverein freut sich auf viele Zuschauer.

Bild: Spannende Rennen können die Zuschauer in Kirchberg erwarten. Foto: Kitzbüheler Alpen Brixental