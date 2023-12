Songs mit Botschaft an die Welt

„10 Jahre on the road – authentisch, leidenschaftlich, unverwüstlich“ – The Steam Radios sind schon lange ein zentraler Fixpunkt der hiesigen Musikszene. Mit ihrem Mix aus Alternative Folk, Blues und Americana bieten sie in perfekter Manier einen Sound, den man von einer österreichischen Band nicht erwarten würde – der aber zum Hinhören und Nachhören einlädt.

Am Freitag, 15. Dezember, haben sie nun ihr neuestes Album „Up We Go!“ herausgebracht. Es ist das vierte Album der Vollblutmusiker und wartet mit neun neuen Songs auf, alle unterschiedlich, alle genial. „Wir bekommen begeisterte Rückmeldungen“, erzählt Hill Smith, Songwriterin und Sängerin der Band. „Und das Interessante ist, dass jeder ein anderes Lieblingslied findet. Es ist also offenbar für jeden etwas dabei.“

„Wir haben ein ganzes Jahr lang an diesem Album gearbeitet. Dafür auch ein großes Danke an Peter Neubauer und Marco Höck vom Woodway Studio, Peter Salinger mit seiner Blues Harp und Christina Wörter für ihre wunderschöne Stimme. Sie alle wären bei der Albumpräsentation in der Alten Gerberei dabei gewesen.“

Live-Präsentation auf Frühling verschoben

Diese Live-Präsentation musste aber aus gesundheitlichen Gründen abgesagt werden. „Nur aufgeschoben, nicht aufgehoben“, wie Hill Smith betont. Nach ihrem Auftritt in der Sendung „Tirol am Beat“ auf Radio Tirol wäre der Ticketverkauf schon voll angelaufen, erzählt Hill. „Aber Gesundheit geht vor und im Frühjahr sind dann alle wieder fit und live dabei,“ bekräftigt die sympathische und lebenslustige Sängerin.

Die vielfältigen Melodien des neuen Werkes stammen großteils von Klaus Schickhofer. Haley Resch und Walter Graf komplettieren die Band gemeinsam mit Sängerin und Songwriterin Hildegard „Hill“ Smith. Aus ihrer Feder stammen die Songtexte.

Hill Smith: „Ich male mit Wörtern statt Farben“

„Als ich 16 war, kam der Film Woodstock heraus und von da an wusste ich, dass ich Singer-Songwriter werden möchte. Am Anfang steht für mich nur ein Satz, dann spinne ich den Faden weiter. Das sind Bilder für mich. Ich kann nicht malen, aber ich male mit Wörtern. Der eine Song ist schwarz/weiß, der andere sehr bunt, der nächste autobiografisch. Sehr oft spiegelt sich meine Sichtweise, meine Philosophie.“ Und diese Sichtweisen sind wichtige Botschaften an die Welt. So wünscht sich Hill nicht nur in ihren Songs, sondern auch vom Christkind mehr Empathie, mehr Verständnis, einen freundlichen Umgang und weniger Stress. „Das Wichtigste, das wir haben, ist Zeit.“ Und eine sinnige, stimmige Zeit schenkt Musikliebhabern die Band mit ihrem neuen Album. Unbedingt reinhören und genießen!

Foto: The Steam Radios