Skiunfall mit schweren Verletzungen in Hopfgarten

Hopfgarten | Ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger kam am 12.02.2023 gegen 14.00 Uhr im Skigebiet am Wilden Kaiser im Gemeindegebiet von Hopfgarten mit seinen Skiern auf einem flachen Weg zu Sturz, rutschte in der Folge über den Pistenrand, stürzte einige Meter die angrenzende sehr steile Böschung hinab und prallte vermutlich gegen einen mit Schnee bedeckten Baumstumpf. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit dem NAH C4 ins BKH Kufstein verbracht.

