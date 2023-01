Skiunfall mit Verletzung in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 22. Jänner 2023, gegen 11:15 Uhr, sei es im Zielgelände des Slalomrennens in Kitzbühel im Bereich der Schleusenausfahrt zu einem Zusammenstoß zwischen einem 67-jährigen österreichischen Skifahrer und einer 61-jährigen deutschen Zuseherin gekommen. Dabei zog sich die Frau Verletzungen leichten Grades am Handgelenk und der Schulter zu. Der Skifahrer sei nur kurz stehen geblieben, wobei es aber zu keinem Datenaustausch gekommen ist.

Um 15:20 Uhr sei derselbe Skifahrer wieder durch diese Schleuse gefahren. Der Lebensgefährte der Verletzten, ein 65-jähriger Deutscher, habe versucht den 67-jährigen Skifahrer aufzuhalten indem er ihn am Arm erfasste, ist dabei zu Sturz gekommen und verletzte sich unbestimmten Grades am Knie.

Zeugen der Unfälle werden ersucht sich bei der PI Kirchberg (Tel. 059133/7205) zu melden.

